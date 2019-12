Tchad : un don de livres à l'Université Adam Barka d'Abéché

Le chargé de projet de Yali Tchad, Rock Golhob, a expliqué que ce geste s'inscrit dans le cadre de la 2ème phase du projet Yali Tchad, après la première phase qui a consisté à former 400 jeunes dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la gestion publique et de l'engagement civique.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou a affirmé que ce don cadre parfaitement avec la politique de la 4ème République. Il a remercié l'association Yali Tchad et ses partenaires pour ce don précieux et combien significatif. Il a exhorté les responsables de l'UNABA à en faire un bon usage.



La cérémonie a pris fin avec la présentation de l'équipe de l'antenne provinciale du Ouaddaï de Yali Tchad et la remise du don aux responsables de l'UNABA.