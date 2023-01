Tchad : un don de sacs de ciment pour soutenir la réouverture du complexe Darasalam à Abéché

Suite à cette réouverture, l'association Toumaï Abéché info pour le développement a fait un don de sacs de ciments pour permettre la finalisation de la construction de la mosquée et d'autres bâtiments annexes.



Le directeur du complexe, Cheikh Tahir Abdelkhani, a réceptionné le don des mains du président de l'association Toumaï, Abakar Kabouche. Ce dernier a lancé un appel vibrant au gouvernement et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide au complexe. Il a souligné l'importance de cette réouverture pour la communauté et l'importance de soutenir les efforts de construction pour permettre aux personnes de pratiquer leur religion de manière adéquate.



Cette réouverture du complexe Darasalam est un pas important pour la communauté locale et l'apport de cette association Toumaï Abéché Info pour le développement va permettre de finaliser les constructions et de donner aux personnes un lieu pour pratiquer leur religion de manière adéquate. Il est important que les gouvernements et les personnes de bonne volonté continuent à soutenir ces efforts pour renforcer la communauté.