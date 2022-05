Tchad : un émissaire angolais reçu à la Présidence

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a reçu ce 10 mai en audience un émissaire angolais, informe la Présidence. L’ambassadeur José Diekum Punasita est porteur d’un message du président angolais João Lourenço au chef de l’Etat. Un message qui a trait aux relations d’amitié et de coopération entre le Tchad et l’Angola, indique la Présidence.



L’entrevue entre le chef de l’Etat, entouré pour la circonstance de ses proches collaborateurs, et l’émissaire angolais leur a permis de s’enquérir réciproquement de la situation sociopolitique de leurs pays respectifs.



« L’Angola est l’un des soutiens forts à la transition en cours au Tchad. Il suit donc avec beaucoup d’attention les avancées de ce processus pour lequel il appelle la sous-région CEEAC à l’union sacrée derrière le Tchad pour le finir en beauté », selon la Présidence.