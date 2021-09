Tchad : un enfant porté disparu dans le lac de Tréné

C'est un incident qui est survenu dimanche dernier, dans le lac du village de Tréné, où un couple avec leur progéniture se rendaient de l'autre côté du lac. En traversant l'eau, à bord d'une pirogue, un hippopotame surgit brusquement et c'est la panique totale au milieu de l'eau. C'est le sauve qui peut.



Le couple perd l'enfant âgé d'environ trois ans dans l'eau, ainsi qu'une moto. Le père et la mère sont sortis indemnes, la moto est retrouvée plus tard. Malheureusement, l'enfant de trois ans n'est pas retrouvé jusqu’à ce jour, malgré les recherches menées par les populations riveraines et autres.



Les menaces des animaux aquatiques, à l'exemple de l'hippopotame, sont enregistrées chaque année dans les différents lacs du département de Lac-Léré. Plusieurs personnes ont perdu des proches parents dans les différentes attaques. D'autres en sont des survivants qui vont rester handicapés à vie.