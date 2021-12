Tchad : un engagement actif des étudiants de Moundou contre les violences sur le genre

Les activités de la session de sensibilisation sur les Objectifs de Développement Durables et les Violences Basées sur le Genre et de la formation des membres du club ODD-VBG de l’université de Moundou ont pris fin ce 9 décembre 2021. Sous l’initiative du PNUD, à travers le projet d’appui aux institutions de la chaine pénale, ces activités qui ont duré trois jours, ont permis aux 200 jeunes participants, d’échanger sur des thèmes portant sur les Objectifs de Développement Durables et les Violences Basées sur le Genre.



Le club de sensibilisation ODD-VGB de l’université de Moundou, à l’issue de cette formation, devra être capable de contribuer à l’accélération de la mise en œuvre des ODD, à travers une meilleure appropriation par les jeunes et leur participation active. Il aura pour mission de susciter l’engagement actif des étudiants, pour agir en faveur des ODD au cours de la prochaine décennie, aux niveaux local et national, informer les étudiants de l’université de Moundou sur leurs droits, les mécanismes de protection contre les VBG et les moyens pour faire valoir leurs droits, et mettre en place un Club ODD-VBG d’ossature similaire à celui de Sarh.



A la clôture des travaux, le coordonnateur du projet d’appui aux institutions de la chaine pénale PNUD, Olivier Tshibola Mukuma, a remercié les autorités universitaires pour avoir facilité la tenue de ces assises, st les étudiants, pour leur participation massive et leur engagement dans les ODD-OBV. Il a dit compter sur eux pour l’atteinte des objectifs du club, au sein de l’université de Moundou.



Le vice-président de l’université de Moundou, Dr Mahamat Boukhari Hassan, dans son mot de clôture, a remercié le PNUD, pour le choix porté sur l’université de Moundou, par la mise en œuvre de ce projet, avant de solliciter d’elle, un appui afin que l’université de Moundou ouvre un master en ODD. Aux étudiants, le vice-président demande d’être engagés à lutter avec énergie contre les VBG, dans tout leur environnement, à l’université, dans leur quartier, dans leur ville ou au sein de toute la communauté.