Tchad : un engagement continu de la Fédération de basketball pour développer la discipline

Après la passation de service en janvier 2017, la fédération a eu à détecter en février de la même année des jeunes talents dans sept ligues puis à participer du 27 mars au 4 avril 2017 aux éliminations de l'Afrobasket à Yaoundé au Cameroun, puis à participer en juin au congrès Fiba-Monde en Chine.



En novembre 2019, la FTBB a participé aux éliminatoires combinés de la Coupe du monde de basketball (Chine 2019) et d'Afrobasket (2019), ainsi qu'aux éliminatoires combinés Chine 2019 et Afrobasket à Luanda, en Angola.



La même année, la fédération a organisé la formation de coachs, arbitres, équipes médicales, statisticiens et marqueurs. Il est à noter que la FTBB a ouvert certaines formations à d'autres associations sœurs.



En 2021, l’année s'est ouverte avec beaucoup de perspectives, notamment la restructuration de toutes les ligues existantes, la mise en place de nouvelles structures et la mise en place des championnats des jeunes afin de préparer le championnat d'Afrique des jeunes.



En mai 2021, le président de la FTBB a été désigné meilleur manager par le PADEV, au cours d'une cérémonie à Kigali au Rwanda. La même année, la direction technique de la fédération a mis sur pied deux équipes de jeunes filles et garçons âgés de 16 ans afin de prendre part à la phase finale des championnats d'Afrique de moins de 16 ans au Caire, en Egypte. De retour au Tchad, la délégation a été reçue par le président du Conseil militaire de transition qui lui a fait honneur en octroyant un bus et un gymnase aux jeunes.



En cette année 2022, quatre ligues sont en plein championnat.



Pour Bani Gata Ngoulou, la vision pour le basketball tchadien est de développer la discipline à la base en mettant l'accent sur les jeunes de 14 à 19 ans mais aussi le recyclage des entraineurs et arbitres afin d'avoir un noyau en entrainement et arbitrage.