Tchad : un envoyé spécial du président Donald Trump à N’Djamena

L'envoyé spécial des États-Unis pour le Sahel, Peter Pham, est au Tchad. Il a été dépêché à N'Djamena par le président américain Donald Trump, et prendra part aux festivités du 60ème anniversaire de l'indépendance du Tchad.



Ce lundi, le diplomate américain a été reçu par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mahamat Zene.



Au cours des échanges, ils ont évoqué les questions de la coopération bilatérale, a indiqué le département ministériel.



L'émissaire américain a également été reçu aujourd'hui par le chef de la diplomatie, l'ambassadeur Amine Abba Sidick.



Selon le ministère des Affaires étrangères, "les questions sécuritaires, de développement économique et sociale et environnementale dans la région du Sahel ont été au centre de l'audience."



Au cours de la même journée, le diplomate a rencontré le ministre du Pétrole et des Mines, Oumar Torbo Djarma. Il a échangé avec lui "sur des questions relatives aux opportunités d'investissements dans le domaine du pétrole et des mines", précise le département ministériel.