Tchad : un étudiant cambriolé et mortellement poignardé à Mao

Nouba Adimadji Persévéré, étudiant de deuxième année en raffinage des hydrocarbures à l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao, a été tragiquement abattu à Mao dans la nuit du 17 juin 2024.



En effet, des voleurs se sont introduits chez lui, volant ses téléphones portables Android. Persévéré a poursuivi les voleurs pour récupérer ses biens, mais il a été poignardé à trois reprises, succombant à ses blessures.



Selon les témoignages des étudiants, le corps de leur collègue a été retrouvé entre 3 heures et 4 heures du matin, et la sécurité a transporté son corps à l'hôpital provincial de Mao.



Actuellement, son corps est transféré à N'Djamena, pour être remis à sa famille. Une source sécuritaire a indiqué que les voleurs sont toujours en fuite, et que les recherches se poursuivent depuis 4 heures du matin.