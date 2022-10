Tchad : un étudiant tchadien en RCA devenu père d'un enfant à Goré

Les aventures pour les études supérieures ne sont pas toutes sanctionnées par un diplôme. C'est le cas de Gérard, un jeune tchadien, étudiant à Bangui en République centrafricaine.



Ce dernier a terminé ses études supérieures en devenant père de famille. Une nouvelle bouleversante pour les parents qui attendent de voir le fils devenir diplômé en géographie.



Malheureusement, il est passé de la salle de classe à père d'un foyer dans la ville de Goré. La mère de l’étudiant, furieuse, souhaite que la malédiction s'abatte sur son fils. La ration devant servir de soutien à Gérard, pour ses études, est désormais coupée.



De plus en plus, la vie au village devient compliquée ; entretemps, Gérard est rentré à N'Djamena. Pour l'heure, il fait tout pour obtenir le pardon et une seconde chance auprès de sa famille.