Tchad : un ex-enseignant porté disparu au Nord, un appel à témoin lancé

L'ancien enseignant du Lycée Fondamental, également infirmier, du nom de Gouane Job, est porté disparu depuis trois jours dans la région nord du Tchad, plus précisément à Miski au Tibesti.



Selon les informations reçues, Gouane Job est originaire du village de Malaodim, canton Doué, dans la sous-préfecture de Lamé, située dans le Mayo-kebbi ouest. Il avait signé un contrat de six mois dans un dépôt pharmaceutique appartenant à un certain Allatchi Tahir, dans le quartier Wassa/Miski. Après l'expiration de son contrat, il avait demandé à quitter son employeur, mais ce dernier aurait refusé pendant plusieurs mois, prétendant qu'il devait d'abord trouver un remplaçant pour sa pharmacie. À la grande surprise de tous, Gouane Job est porté disparu depuis trois jours, sans laisser aucune trace à sa famille.



Selon les explications de ses oncles, il aurait laissé un message vocal à son ami avant sa disparition, indiquant qu'il se sentait menacé par son employeur et ses frères, qui auraient même arraché son téléphone en sa présence. Lorsque son employeur a été contacté pour obtenir sa version des faits, ce dernier aurait répondu que Gouane aurait pris la fuite, puis aurait raccroché. Des sources concordantes affirment que son employeur se trouverait actuellement à N'Djamena et refuse de répondre aux appels provenant de numéros inconnus depuis l'apparition de cette nouvelle.



Pour l'instant, la famille demande à toute personne ayant des informations sur la disparition de Gouane Job de contacter en urgence les numéros suivants : 66398878, 63659623, 60890958, 62627455.