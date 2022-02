Tchad : un exposé sur l’importance de l’aumônerie militaire

L’aumônier militaire du Tchad Abbé Kourambaye Bruno, et le père Amaury, aumônier de 7000 militaires français, ont tenu une rencontre d’échanges avec les officiers de l’armée et les forces de défense et de sécurité catholique, sur l’importance de l’aumônerie militaire au sein des unités militaires.



Selon l’aumônier militaire du Tchad, l’abbé Koularambaye Bruno, l’objectif de cette rencontre est d’échanger avec les militaires catholiques, les faire comprendre le rôle d’un aumônier et le service des chrétiens militaires auprès de leurs frères et sœurs armés qui n’ont pas la possibilité de communion spirituelle, afin de les apporter les soutiens nécessaires spirituels.



Pour le père Amaury, aumônier militaire français, l’aumônerie militaire remonte depuis 100 ans. Après la première guerre mondiale, plus de 7000 séminaristes morts suite à la guerre. Cette deuxième guerre mondiale a réconcilié l’aumônerie militaire et l’armée française. Prier et aider les militaires sur le terrain du combat et diriger une prière commune sont, entre autres, les obligations d’un aumônier. Il rappelle que cette aumônerie militaire fait suite à un état de laïcité né en France en 1905.



Et le Père Amaury de rappeler que le Tchad a un seul aumônier catholique pour les militaires, or en France il est seul pour plus de 7000 milliaires et ils sont plus de 100 aumôniers. Il souligne que même la force Barkane actuellement a mis un accent particulier sur l’aumônerie militaire, en célébrant en son sein, le culte protestant, musulman et catholique. Il a rappelé la mission principale d’un aumônier qui est de donner l’impulsion, le soutient spirituel aux militaires ayant besoin de soutien spirituel.



Enfin, il ajoute que les aumôniers militaires ont trois objectifs ; le soutien dans le culte (célébrer le sacrement de malades, mariage, confessions, baptême) ; la disponibilité au conseil du commandement et décision militaire et l’apport à la lumière au décision de commandement de l’église et des orientations spirituelles en adaptant la règle de l’Eglise à la vie militaire, pour permettre aux militaires de ne pas perdre leur foi.



Plusieurs questions liées sur le secret de la confession, la communion, le mariage et les bénédictions ont trouvé leurs réponses par les intervenants. Ont pris part à cet échange, les généraux d’armée Weïding Assé Assoué, Loum Laïna Limassoum et Nadjita Beasoumal, et les officiers de l’armée, de la gendarmerie, et de la police nationale. Les officiers ont plaidé pour que l’archevêque essaie de penser aux militaires qui sont nombreux sur le territoire avec un seul aumônier.



Les journées d’échange se poursuivront au cours des jours à venir, avec les témoignages le mercredi, le match de football des officiers le jeudi et le vendredi, une messe d’action de grâce, en présence du porte-parole du CMT et le chef des opérations Bakhane au Tchad dans une paroisse de la place.