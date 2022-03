Tchad : un fan club des SAO Football est lancé

L'association FAN CLUB SAO FOOTBALL a lancé officiellement ses activités ce 12 mars. Son objectif est de rassembler les supporteurs des SAO résidant à l’extérieur et à l’intérieur du pays, apporter un soutien moral et patriotique aux joueurs et au staff technique des équipes nationales (juniors, seniors, féminines) de football et mobiliser les personnes (morales et physiques) de bonne volonté voulant contribuer au développement de football.



Le président de l'association Serge Abou Ouambi souligne que pour atteindre les objectifs, quelques moyens d’actions sont entrepris. Il s'agit entre autres de la mobilisation des supporteurs lors de tous les match des SAO, la distribution des drapelets dans les stades, des manifestations culturelles et la création de différents outils de communication.



L’association Fan Club Sao recommande au gouvernement de relancer le championnat national, accorder une subvention annuelle à toutes les équipes engagées dans le championnat pour les rendre compétitives, ouvrir l’académie de Farcha Melezi pour la formation à la base, relancer la construction du stade de Mandjafa et finaliser les autres stades en construction dans les arrondissements de la capitale et dans les provinces et mettre en place une fédération capable de renforcer le football et et de redonner de l’espoir aux tchadiens.



L’association lance un message à toutes les personnes de bonne volonté afin de s’engager à leurs côtés pour faire œuvre utile.