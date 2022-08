Tchad : un "faux accord de Doha" qui vise à "protéger le pouvoir", estime Wakit Tamma

"Au pré-dialogue de Doha, la France et son Conseil militaire de transition (CMT) ont créé des amalgames et confusions avec des faux politico-militaires afin de noyauter les vrais mouvements armés par l'achat de conscience pour obtenir le ralliement des leaders", estime Me. Max Loalngar, coordonnateur de Wakit Tamma.



La coalition estime qu'avec l'implication de Paris -via son ancien ambassadeur M. Foucher, "discrètement mandaté"- les vraies forces de l'opposition ont été mises en minorité. "Ceci présage un avenir très sombre de guerre et de souffrance pour les populations", selon Wakit Tamma.



Wakit Tamma appelle à manifester le 19 août prochain dès 6 heures.