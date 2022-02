Tchad : un festival populaire Arabe annoncé à N'Djamena

Le président du comité d'organisation, Idriss Ousmane Djami, indique que le festival vise à promouvoir le vivre ensemble, lutter contre les messages de haine qui déchirent le tissu social et sensibiliser sur la cohabitation pacifique au Tchad.



Le festival populaire Arabe promeut et sauvegarde la stabilité, la coexistence pacifique et/ou sociale, la paix ainsi que l’unité nationale entre tous les fils et filles du Tchad, ajoute Idriss Ousmane Djami.



À travers ce festival, la communauté Arabe entend asssumer son rôle et contribuer au processus de développement de la société tchadienne.



Un vibrant appel est lancé à tous les fils et filles du Tchad en Général, et à la communauté Arabe en particulier afin de prendre part à cet événement historique, exhorte Idriss Ousmane Djami.