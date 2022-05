Tchad : un festival sur l’art contemporain aura lieu à Ndjamena

Pour annoncer l’organisation d’un festival dénommé Tallou Nalabo, Taigue Ahmed, son directeur artistique a animé le 11 mai 2022, une conférence de presse à l’Institut français du Tchad. Plusieurs activités artistiques sont prévues à cet effet.



Au programme, des séances de danses folkloriques, une série de formations pour enfants et des danses contemporaines ; un atelier de travail de trois jours au profit des artistes locaux sur l'art comme outil d’insertion des personnes vulnérables. Pour le directeur artistique du festival Tallou Nalabo, le festival est créé par l’Association Dam Se Na.



Le festival Tallou Nalabo accueillera les artistes de pays d’Afrique et de l’Europe. « Il permettra de former les danseurs tchadiens et de permettre à toutes les compagnies de danse de Ndjamena de présenter leur travail à l’étranger », a informé Taigue Ahmed.



Pour lui, le festival Tallou Nalabo, même s’il est beaucoup plus pour la danse contemporaine, a un programme de spectacles de tous les types de danses. « Nous présenterons des danses folkloriques et modernes, du hip pop, du coupé décalé et de la danse contemporaine .»



Les artistes viennent du Maroc, de la France, des Etats-Unis, du Canada, de l’Angleterre, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et de Madagascar, pour présenter aussi leur spectacle sur la scène du festival. Certaines maisons des quartiers sont à l’honneur pour le déroulement des activités qui auront lieu du 20 au 30 mai 2022.