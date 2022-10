Tchad : un feu de brousse ravage un champ agricole près d'Abéché

L'incendie est survenu à Kakara, localité située à une dizaine de kilomètres à la sortie Ouest d'Abéché, sur la route de N'Djamena.



Les habitants de la localité ont exprimé leur profonde gratitude à la mairie d’Abéché pour son intervention prompt et rapide ayant permis de maîtriser le feu et d'éviter le pire.



Le chef adjoint de la voirie urbaine et le chef du service secours-incendie ont salué l'implication des riverains qui ont donné un accès facile aux sapeurs-pompiers pour l'extinction du feu.