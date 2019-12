Tchad : un fœtus retrouvé ce mercredi matin à l'hôpital de Pala

Un fœtus âgé d'environ six mois a été découvert ce mercredi 18 décembre à l'hôpital provincial du Mayo Kebbi Ouest à Pala.



Le surveillant général de l'hôpital, Amane Djodda, a indiqué que c'est autour de 5 heures du matin que l'un des manœuvres a retrouvé le fœtus jeté au pied du mur, abandonné au côté Ouest de l'hôpital.



Une découverte vraiment horrible car une partie du corps est déjà dévoré par les chats, informe le surveillant général à Alwihda Info.



Alertées, les autorités à divers ont effectué le déplacement à l'hôpital avant d'autoriser l'inhumation du fœtus par le service de la voirie de la mairie de Pala autour de 11 heures.



Une enquête a été ouverte afin de retrouver l'auteur de cet acte ignoble et inhumain.



La ville de Pala et ses environs enregistrent de temps en temps des cas d'avortements. Parfois les auteurs sont retrouvés mais ne sont pas punis sévèrement.