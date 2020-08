Tchad : un forum d'échanges sur le processus électoral à Abéché

De son avis, la participation de tous permet de répondre aux questions du développement, mais aussi et surtout en matière de suffrages exprimés, ce qui est très important. Raison pour laquelle le projet est intitulé "Ma voix compte 2".



Doumla Laurent Hibra de renchérir que c'est la résultante d'un travail de consortium constitué essentiellement de la LTDH, du Comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation et de la Fédération internationale des droits de l'Homme avec l'appui de l'Union Européenne.



La visée de ce projet "Ma voix compte 2" est qu'à la fin, chaque citoyen soit à même de participer de manière effective à la question de la gouvernance.



Au cours de ces assises, les échanges sont encouragés, notamment avec les autorités administratives, coutumières et les forces de sécurité sur leurs rôles et responsabilités quant à la question de la gouvernance, mais aussi dans le processus électoral.