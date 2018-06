Les femmes représentent plus de la moitié de la population tchadienne, une force sur laquelle le pays compte pour se développer et cela passe par son autonomisation. Un forum des femmes sur le développement agricole au Tchad sous le thème de l'autonomisation de la femme dans le développement socio-économique à travers l'agriculture, s'est ouvert à N'Djamena. C'est une initiative de l'ONG "organisation de secours et de développement de la femme tchadienne".