Tchad : un futur centre communautaire multimédia à Mao

La ville de Mao, chef-lieu de la province du Kanem, va bénéficier prochainement d'un Centre communautaire multimédia, à l'initiative de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC).



Le directeur général adjoint de l'ADETIC, Naïr Abakar, a visité samedi le chantier de construction.



​Ce futur centre multimédia, d’une superficie de 2400 m2, s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation et de développement des TIC prôné par les autorités tchadiennes afin d’atteindre les objectifs stratégiques consignés dans le plan stratégique 2030.



Les travaux sont d’une durée de six mois.