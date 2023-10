Tchad : un garçon de 13 ans enlevé contre une rançon de 20 millions FCFA au Mayo Kebbi Ouest

Trois malfrats armés ont kidnappé un enfant de 13 ans, jeudi dernier, dans le village Rongodo, canton Kéni, département de Nanaye, province du Mayo Kebbi Ouest. Ces hommes, sans foi ni loi, réclament une rançon de 20 millions de francs CFA, avant de libérer le garçon.



En effet, le 28 septembre dernier, vers 23 heures, des hommes armés inconnus ont fait irruption chez un paysan, le nommé Missemodé Vincent, pour l’enlever. Mais grâce à la protestation de la famille, leur père s’est échappé en prenant la fuite.



Cependant, les ravisseurs ont réussi à prendre de force l’un des garçons, âgé de 13 ans dans cette famille, avant de disparaitre dans la nature. Pendant l’opération, les malfrats ont effectué plusieurs tirs de sommation, pour dissuader le village. Forfait commis, ils ont laissé un numéro de téléphone afin de réclamer au départ une rançon de 40 millions de FCFA, avant de libérer l’otage, sinon ils vont l’exécuter.



Aux dernières nouvelles, les kidnappeurs ont réduit le montant à 20 millions FCFA, au lieu de 40 comme prévus. Malgré la mobilisation des forces de l’ordre, et des membres des comités de vigilance, il n’y a aucune trace des malfrats et leur otage de 13 ans.



Face à ce phénomène qui refait surface dans le département de Nanaye, les autorités appellent la population à collaborer avec les forces de maintien de l’ordre et de la sécurité, pour débusquer ces personnes qui pratiquent ce commerce de la honte.



Cet enlèvement survient après un temps d’accalmie dans ledit département, alors que la province attend l’installation du nouveau gouverneur.