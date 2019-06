Tchad : un gendarme tué dans des échanges de tirs à N'Djamena

Un véhicule appartenant à un ancien douanier, ex-commandant de secteur de la douane, Abdoulaye Kirding, a été pourchassé vendredi par les éléments de la brigade des eaux et forêts qui se sont mis à ses trousses.



Le véhicule transportait du bois de chauffe et a refusé de s'arrêter au poste de contrôle de Lamadji.



Arrivé au marché de Goudje Barrière, le propriétaire du véhicule a dégainé une arme de guerre et a tiré sur le véhicule de la brigade des eaux et forêts.



Des échanges de tirs ont éclaté entre les deux parties.



Un gendarme à bord de son véhicule qui s'apprêtait à rentrer chez lui, a été pris à parti accidentellement dans les échanges de tirs.



Atteint à la poitrine par une balle, le gendarme Allatchi Adoum Sougui est mort sur le coup, selon une source policière.



Des populations riveraines ont pris fait et cause pour le présumé fraudeur, en s'attaquant aux éléments de la brigade des eaux et forêts.



Trois personnes ont été blessées dans la confrontation, à savoir un élément de la gendarmerie, un agent des eaux et forêts, et un civil qui a reçu une balle à la tête, selon une source sécuritaire.