Tchad : un général de brigade installé à la tête de la zone de défense n°3

Une cérémonie d'installation du commandant de la zone n°3 a eu lieu mercredi à Mongo, en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, Mahamat Souleymane Ali, du secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, du maire de la commune urbaine de Mongo, Hassan Souleymane Adam, ainsi que des autorités administratives, militaires et civiles.



Après le passage en revue des troupes, Mahamat Souleymane Ali, chef d'état-major de l'armée de terre, a installé le nouveau commandant de la zone, le général de brigade Bourdamou Abakar Kachab.



Le bâton de commandement a été remis à Bourdamou Abakar Kachab par le colonel Mahamat Idriss Alhafi, représentant le commandant de zone sortant.



Dans son allocution, le colonel Mahamat Idriss Alhafi, représentant le commandant de zone sortant, a, au nom des officiers, sous-officiers et hommes de rang déclaré : "Vous reconnaîtrez désormais comme votre chef, le général de brigade Bourdamou Abakar Kachab. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service et l'exécution du règlement militaire."



Pour joindre l'utile à l'agréable, un cocktail a été mis à l'honneur des autorités au camp de Gorouma.. La cérémonie a pris fin avec une photo de famille.