Tchad : un gouvernement d'union nationale de 44 membres

Plusieurs entrées sont enregistrées, notamment Mahamat Saleh Annadif à la tête de la diplomatie, l'ancien opposant et actuel maire de Moundou, Laoukein Kourayo Medard à la tête du ministère de la Transformation agricole, l'ex-opposant Tom Erdimi à l'Enseignement supérieur, le leader politique Mahamat Allahou Taher aux Télécommunications et à l'Économie numérique ou encore Limane Mahamat à l'Administration du territoire.



Le général Daoud Yaya Brahim est maintenu au ministère des Armées, de même que le général Idriss Dokony Adiker au ministère de la Sécurité publique ou encore Mahamat Ahmad Alhabo à la tête de la Justice.



Tahir Hamid Nguilin conserve le ministère des Finances et du Budget. Il a désormais le portefeuille des Comptes publiques, tandis que Aziz Mahamat Saleh, haut responsable du parti MPS, fait son entrée en tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.



Djerassem Le Bemadjiel, Amina Prisiclle Longoh, Dr. Idriss Saleh Bachar, Abderaman Koulamallah, Moussa Batraki, Dr. Abderahim Awad Atteib, Patalet Geo, Alio Abdoulaye Ibrahim, Fatimé Goukouni Weddeye, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, Dr. Abdoulmadjid Abderahim, Mahamat Ahmat Lazina et Haliki Choua Mahamat sont soit maintenus à leur poste, nommés à la tête d'un autre ministère ou renforcés avec de nouveaux portefeuilles ministériels.



Wanledom Robertine est en charge de l'Industrie et du Commerce tandis que Mahamat Assileck Halata débarque à l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme. Ousman Moussa Mahamat s'occupera de la Formation professionnelle, des Métiers et de la Microfinance. Pour sa part, Abakar Rozzi Teguli se chargera des Affaires culturelles, du Patrimoine historique et du Tourisme. L'ancien politico-militaire Mahamat Hanno est porté à la tête du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, tandis que Abdoulaye Mbodou Mbami est nommé ministre de la Fonction publique et du Dialogue social.