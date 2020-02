Tchad : un grand groupe angolais va investir dans le secteur de l'élevage

Le Président de la République Idriss Déby a reçu mardi une délégation du groupe 'UMD participation et investissement SA', un investisseur angolais intéressé par le secteur de l’élevage au Tchad.



Le président du conseil d’administration du groupe, Mioru Dondo, l’une des grandes fortunes de l’Angola, a décidé d'investir au Tchad. Il a fait part au chef de l'Etat tchadien du désir de son groupe de s’associer au Gouvernement dans la cogestion des abattoirs modernes de Moundou dont l’inauguration est prévue dans peu de temps.



La taille de l’infrastructure, la qualité de ses installations et les espoirs placés en elle par les autorités tchadiennes ont attiré UMD participation et investissement SA, selon la Présidence.



Le chef de l'Etat Idriss Déby a salué une opportunité inédite pour développer la filière viande et toutes ses chaines de valeur.



Le groupe angolais cherche surtout à placer l’Angola en tête de peloton dans l’exportation des produits de l’élevage, connaissant ses réels besoins en la matière, soulignés avec insistance par le Président angolais Joao Manuel Goncalves Lourenco.



Le groupe « UMD participation et investissement SA » comprend en son sein plus d’une dizaine de sociétés spécialisées, chacune dans un domaine donné.