Tchad : un groupement opérationnel de la police des frontières créé par décret

Le président de la République Idriss Déby a signé vendredi 2 août 2019 le décret n° 1126 portant création d'un groupement opérationnel de la police des frontières au sein de la direction générale de la police nationale.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.



Le groupement opérationnel a pour mission principale de lutter contre le terrorisme, le grand banditisme et le crime organisé tout le long des frontières.



Il est structuré en sous groupements et sections. Il est placé sous la responsabilité d'un commandant assisté de deux adjoints.



Le commandant du groupement et ses adjoints seront nommés par décret pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.



Les commandants des sous-groupements et des sections seront nommés par arrêté du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.