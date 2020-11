Tchad : un haut gradé américain reçu à la Présidence

Le président de la République a reçu lundi le général Stephen J. Townsend, commandant de la Force américaine Africom. Les échanges ont porté sur la coopération sécuritaire entre le Tchad et les USA, et la lutte contre le terrorisme.



Le général Stephen J. Townsend effectue sa première visite au Tchad. Il a également rencontré des hauts responsables militaires tchadiens pour discuter des possibilités d'approfondir le partenariat bilatéral en matière de sécurité, explique l’ambassade américaine.



« Les États-Unis s'associent au Tchad pour lutter contre les menaces posées par Boko Haram et l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest dans la région du lac Tchad », indique la représentation diplomatique.



Elle salue le rôle de premier plan que joue le Tchad dans les efforts menés par l'Afrique pour lutter contre le terrorisme à travers le G5 Sahel et d'autres organisations multinationales de sécurité.



« Nous restons préoccupés par l’escalade de la violence au Sahel et apprécions l’attachement du Tchad à la sécurité régionale », ajoute-t-elle.