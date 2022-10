Tchad : un hippopotame retrouvé mort à Moundou, la population s'est ruée sur le cadavre

Un hippopotame a été retrouvé mort par des riverains au bord du lac Wey à Moundou. L'on ignore les causes de sa mort. Aucune blessure n'a été constatée sur l'animal.



Après le constat du secrétaire général départemental, Tordibaye Ngaourba et du délégué du premier arrondissement municipal, Mbainodji Alphée, il en ressort que la queue de l'animal a été coupée et enterrée au milieu du lac. La population s'est ensuite ruée sur le corps sans vie de l'animal pour le décapiter.