Tchad : un hommage aux marcheurs du peuple abattus il y a un an

Il y a un an, le 27 avril 2021, des manifestations hostiles à une transition militaire, au lendemain de la mort du président Idriss Deby, ont été réprimées dans le sang. Elles ont fait plus d'une dizaine de morts à N'Djamena et en province, suscitant une vague d'indignation.



Mercredi, les hommages se sont multipliés au Tchad. Le parti Les Transformateurs réclame justice. Le président des Transformateurs Succes Masra et plusieurs autres citoyens se sont recueillis sur les tombes des victimes. "Nous attendons toujours les résultats de l'enquête", indique le parti.



Qui a tiré sur les manifestants ?



Le jour des manifestations, la police nationale a réagi dans la soirée et a assuré ne pas avoir fait usage de balles réelles contre des manifestants. Selon la police nationale, "lors de la manifestation du 27 avril 2021, des individus mal intentionnés à bord de véhicules à vitres fumées non immatriculés ont tiré à balles réelles sur des manifestants, causant des blessures et des pertes en vies humaines".



Plusieurs citoyens ont également évoqué la présence d'au moins un véhicule Toyota blanc à vitres fumées lors des manifestations. Une vidéo amateur partagée sur les réseaux sociaux a montré la présence du véhicule en question lors des manifestations. Un an après le drame, aucun présumé auteur des tirs n'a été arrêté.



Une cérémonie d'hommage et de dédicace aura lieu le 30 avril au CEFOD, informe le parti Les Transformateurs.