Tchad : un homme abattu en pleine rue à N'Djamena

Un motocycliste a été assassiné ce dimanche midi près du rond point Adoum Tchéré dans le secteur de l'avenue Maldoum Bada Abbas (ex-Nimery) à N'Djamena. Un individu à bord d'un véhicule Toyota Hilux, sans plaque d'immatriculation et à vitres fumées, a dégainé une arme et a tiré trois balles en direction de la victime qui a rendu l'âme sur place. L'auteur de l'assassinat a immédiatement pris la fuite.



Le corps de la victime a été recouvert d'un drap blanc. Les forces de sécurité se sont ensuite déployées sur les lieux du drame et ont transporté le corps à la morgue.



Ce nouveau drame intervient au lendemain du lancement à N'Djamena de l'opération anti-banditisme dénommée "l'harmattan" par une force mixte de sécurité composée de la garde nomade, de la gendarmerie nationale et de la police nationale.



Malgré l'interdiction stricte de circulation des véhicules à vitres teintées et sans plaque d'immatriculation, certains individus défient l'autorité de l'État.