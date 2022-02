Tchad : un homme affaibli meurt en pleine rue à N'Djamena

Un homme est décédé subitement dans la rue au quartier Dembé dans le 7ème arrondissement de N'Djamena, ce dimanche 20 février, rapporte Nouvelles.td. Les causes du décès sont inconnues.



Selon les témoignages recueillis sur place par Nouvelles.td, la victime revenait d’une pharmacie. Très affaibli par sa situation, l'homme a décidé de se reposer sous un arbre. Il a ingurgité quelques comprimés et mangé une banane, avant de se relever, faire quelques pas, tomber et mourrir sur le champ.