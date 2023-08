Tchad : un homme enceinte la femme de son beau-frère par vengeance

Luc en effet, est un désœuvré mais un Don Juan patenté. Très vite, il conquiert le coeur de Marie, une étudiante. L'amour entre les deux partenaires est bien réel pour fonder un mariage. Luc commence à faire la connaissance des parents de Marie jusqu'à ce qu'il tombe sur "l'orgueilleux beau-frère" qui deviendra rival et ennemi à vie. L'orgueilleux beauf travaillant dans l'humanitaire a tranché net. "Pas de mariage avec ma sœur. En plus d'être chômeur, tu es d'une ethnie qu'on épouse pas chez nous".



Marie est donc forcée à épouser hâtivement un homme fortuné. Entre temps, Luc rumine sa haine, prépare une terrible vengeance. Ironie du sort, il obtient un job dans une banque. Dorénavant salarié, il visite assidûment un bistrot à proximité de l'habitation du "méchant beau". Il offre régulièrement un large sourire, des pourboires à l'épouse du beau qui tombe finalement sous son charme. Une grossesse concrétise la relation. Le "méchant beau" este en justice. Il est tombé des nues lorsqu'il s'aperçoit que celui qui l'a poignardé dans le dos est Luc, le chômeur à qui il a refusé la main de Marie. Luc ricane et proclame haut que "la vengeance est un plat qui se mange froid. Tu m'as refusé ta sœur, l'amour de ma vie, je prends ta femme".