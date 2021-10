Tchad : un homme enfonce un gourdin dans les parties intimes de sa femme

Le mari lui a enfoncé un gourdin dans sa partie intime, bousillant ainsi tout son appareil génital jusqu'à l'utérus, a dénoncé vendredi sur les réseaux sociaux la ministre de la Femme, Amina Prisiclle Longoh.



"C'est un niveau de cruauté terrible que l'on ne peut imaginer", s'indigne Amina Prisiclle Longoh.



Une procédure judiciaire a été enclenchée à travers le Comité de surveillance de Public interest law center (PILC) géré par Me. Kemneloum Delphine.



Un cas de viol d'une fille de cinq ans, Massing, par un homme de 40 ans, a été également enregistré. L'individu a été arrêté. Une autre fille âgée de 12 ans a été égorgée par son grand frère.



Au moins cinq cas de violences dénoncées sont enregistrés chaque jour.



"Nous ne pouvons malheureusement pas les publier quotidiennement , mais nous apportons l'assistance nécessaire aux survivantes (appui psychologique, médical et juridique, et la réinsertion)", assure la ministre de la Femme.