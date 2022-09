Tchad : un hôtel "occupé" pour un dispositif sécuritaire près des Transformateurs

N’Djamena - L’hôtel Niou, situé à proximité du siège du parti Les Transformateurs, au quartier Abena, est occupé par les forces de sécurité depuis vendredi. Un dispositif sécuritaire a été mis en place quelques heures avant le début du meeting des Transformateurs.



La direction de l’hôtel a donné des explications ce 3 septembre à travers un communiqué : « la direction de l'Hotel Niou tient à informer son aimable clientèle que compte tenu des activités citoyennes et politiques du Parti Les Transformateurs dont le siège est voisin à votre établissement, les forces de l'ordre en intervention ont occupé, sans procédure légale, les locaux de votre établissement et ses alentours ».



« Nous, nous excusons de ce désagrément causé par leur présence et tenons à vous rassurer que les moyens sont mobilisés pour que la jouissance de votre établissement, propriété privée, soit totale dans les heures et jours à venir », précise l’hôtel.



Le porte-parole du parti Les Transformateurs, l’artiste Ray’s Kim, a posté des images sur sa page Facebook, montrant des militaires décharger des caissons noirs dans la cour de l’hôtel. Les autorités n’ont pas donné de précisions sur ce dispositif. De son côté, la police nationale a mis en garde contre des troubles à l’ordre public et des rassemblements non autorisés.



Le parti a annoncé le maintien de son meeting prévu à 14 heures au siège du parti, malgré un important dispositif sécuritaire déployé à Abena, dans le 7ème arrondissement.



D’après le leader du parti, Succes Masra, les autorités ont proposé la libération de ses militants arrêtés la veille, en échange de l’annulation du meeting. Succes Masra s’oppose à l’annulation du meeting mais se dit prêt à être incarcéré en échange de la libération de ses militants.