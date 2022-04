Tchad : un iftar d'unité de la grande communauté Melbené

L'association pour l'unité et le développement de la grande communauté Melbené (regroupant les ethnies Boulala, Kouka et Medogo) a offert un iftar aux membres de ladite communauté.



L'unité de la communauté Melbiné est recherché via ce repas. Désormais les membres de cette communauté se sentiront "plus humains, plus connectés les uns aux autres", estime Abdoulaye Alhadj Ahmat. Et de cette unité, viendra le développement.