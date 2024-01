Tchad : un incendie d'origine ménagère plonge toute une famille dans la désolation à Donara

Cet incident malheureux s'est produit le dimanche 31 décembre 2023 vers 11 heures, alors que la majorité de la population était en pleine célébration religieuse. Tout a commencé par un feu allumé le matin pour brûler la paille après le vannage. Malheureusement, ce feu s'est propagé rapidement en raison des débris autour de la maison, engloutissant toute la concession. Lorsque la famille a réalisé que la maison était en feu, les secours n'ont malheureusement pas pu faire grand-chose. Une maison de deux chambres ainsi qu'un grand hangar ont été entièrement réduits en cendres, tout comme son contenu, y compris des vêtements, des ustensiles de cuisine, des outils de travail et un vélo.



Nous avons rencontré Dinguemlemgoto Ndihoudou, un cultivateur et maçon de son état, au milieu des cendres, entouré de membres de sa famille. Il nous a raconté, sans espoir, comment ce malheur lui est arrivé. Le lot de vivres comprenait des sacs de sorgho, d'arachides, de riz, de penecilaire, de sésame et de courge, ainsi qu'un manguier désormais calciné.



Dans son désarroi, la victime ne sait pas comment faire face à cette situation avec ses deux femmes et ses cinq enfants, notamment en ce qui concerne le logement et la nourriture. Cette situation nécessite la compassion et la générosité de tous.