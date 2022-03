Tchad : un incendie fait des dégâts dans un marché au Sila

Un incendie d'origine inconnu a ravagé plusieurs hangars et boutiques du marché d'Aradib, une localité située dans la sous-préfecture de Loukou, département de Koukou Angarana. Les dégâts sont importants.



Les incendies ont pris des proportions inquiétantes dans tout le pays ces dernières semaines, n’épargnant pas les habitations, commerces et marchés. La province du Sila est particulièrement touchée.



Mercredi, un énième incendie a calciné deux bus d’une agence de transport à Abéché, dans la province du Ouaddaï. Les causes demeurent inconnues.



De l’avis de Bahar Tidjani, enseignant-chercheur, « la population doit s’impliquer et aider le gouvernement par la mise en place des mesures. Il s’agit pour cette population de mettre à l’abris de la chaleur les équipements sensibles (équipements électriques de production surtout) et les aérer régulièrement ».