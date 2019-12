Tchad : un incendie ravage plus de 5.000 pieds de dattiers au Borkou

Une incendie de grande envergure a ravagé plus de 5.000 pieds de dattiers et plusieurs jardins de cultures maraîchères dans le département de Borkou Yala, à 80km de Faya Largeau. Ils appartenaient à de nombreuses familles, orphelins et autres personnes qui se retrouvent aujourd'hui démunies.



Le gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ali Maïdé Kebir est son équipe, accompagnés des membres de l'association pour le développement du Borkou, se sont rendus lundi sur les lieux de l'incendie pour compatir et aider les victimes.



Le gouverneur Ali Maidé Kebir a prêté main forte aux sinistrés avec un don composé d'une vingtaine de sacs de mils et d'une enveloppe. Il a lancé un appel au gouvernement tchadien et à ses partenaires, aux ONG et associations, ainsi qu'à la Fondation Grand Coeur et aux personnes de bonne volonté de venir en aide à cette population en détresse.



Le préfet du département de Borkou Yala, Abakar Ali Dohoman et Kebir Ali Tideï, membre de l'association pour le développement du Borkou, ont remercié le gouverneur pour cette action en faveur de la population sinistrée.



Le délégué de l'action sociale, Ahmat Mahamat Idriss, a plaidé auprès du ministère de l'Action sociale afin de secourir cette population qui a perdu sa seule source de revenus en cette période de floraison.



Les causes de l'incendie demeurent inconnues.