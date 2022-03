Tchad : un incendie ravage un commerce à N’Djamena

Les incendies n’en finissent pas au Tchad. Un incendie d’origine électrique a ravagé cette nuit vers 3 heures du matin une alimentation à Ndjari dans le 8e arrondissement de N’Djanena sur l’axe de l’avenue Taïwan.



Les dégâts sont importants. La plupart des marchandises ont été consumées par les flammes, constate Alwihda Info.



Le maire de N’Djamena, Ali Haroun, a annoncé le 7 mars des mesures pour assurer la sécurité des marchés. Il s'agit de :

- fermer les marchés à 17h30 ;

- doter les sentinelles et gardiens des boutiques se trouvant au sein des marchés des badges pour les identifier en cas de contrôle inopinée des agents de la police municipale ;

- sensibiliser les commerçants sur le branchement électrique de leurs boutiques et sur la vente et l'utilisation des bouteilles de gaz à intérieur des marchés ;

- installer des extincteurs dans chaque boutique ;

- installer des caméras de surveillance dans les marchés ;

- libération des voies aux sapeurs pompiers par les usagers.