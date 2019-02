Tchad : un incendie ravage un village au Batha

Un incendie a ravagé ce lundi 4 février en début de soirée une partie du village Attawil, situé dans la zone d'Ati rural, dans la province du Batha. Les habitants du village se sont aussitôt mobilisés mais n'ont pu circonscrire l'incendie qu'après plusieurs heures de lutte avec les flammes.



Au total, 152 cases en bois et en terre ont été détruites par les flammes, selon un recensement effectué par des agents de la Croix-rouge. 763 sacs de vivres, dont des céréales et de l'arachide, et 51 animaux ont péri dans l'incendie. L'incendie n'a pas causé de pertes en vies humaines.



Les autorités administratives du Batha ouest, le président provincial de la Croix-rouge et le point focal de la Fondation Grand Coeur se sont rendus sur les lieux le mardi 5 février pour constater l'ampleur des dégâts et apporter un soutien aux victimes.



"Nous demandons au gouvernement et aux ONG d'intervenir afin de soulager ces gens qui sont dans une situation très délicate", a déclaré un habitant du village.



Les causes de l'incendie demeurent inconnues. Toutefois, certains habitants estiment que l'incendie, d'origine non criminelle, serait lié à un départ de flammes provoqué par des enfants.