Tchad : un incendie ravage une industrie d'extraction d'huile à Moundou

Un incendie d'origine inconnue a ravagé mardi soir à Moundou, aux alentours de 18 heures, les locaux d'un entrepôt de machines à extraction d'huile d'arachide.



Selon le bilan provisoire, on compte cinq machines détruites, des centaines de sacs de tourteaux et 800 sacs d'arachides consumés par l'incendie.



Plusieurs personnes de bonne volonté sont sorties pour tenter de maîtriser l'incendie, les sapeurs pompiers étant arrivés trop tard.



Informé de l'incendie, le gouverneur de la province du Logone Occidental Dago Yacoub, accompagné de ses collaborateurs, est descendu sur les lieux pour constater les dégâts et compatir avec la victime.