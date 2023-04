Tchad : un incident "assez grave" a failli provoquer l'incendie de la raffinerie en mars

"À cause du Covid, il s'est passé une année supplémentaire pendant laquelle la raffinerie n'a pas été arrêtée pour maintenance. Ils avaient prévu de l'arrêter le 6 mars 2022. Nous les avons poussés (...) Vers la fin du mois de mars 2023, il y a eu un incident assez grave qui aurait pu causer un incendie à la raffinerie, mais nous avons évité le pire. Nous avons donc été contraints de l'arrêter", Djerassem Le Bemadjiel.

Le ministre en charge des hydrocarbures, Djerassem Le Bemadjiel, a tenu une déclaration le 28 avril 2023 au Palais de la démocratie en réponse à la crise de carburant qui frappe actuellement le Tchad. Selon le ministre, la raffinerie n'a pas été arrêtée pour maintenance depuis un an de plus que prévu en raison de la pandémie de Covid-19. Les autorités ont cependant poussé pour un arrêt de la raffinerie en mars 2023, mais un incident grave s'est produit, risquant d'embraser la raffinerie. Par conséquent, l'arrêt de la raffinerie était inévitable. Le ministre a souligné que des mesures ont été prises pour résoudre la crise et que des efforts sont en cours pour rétablir l'approvisionnement en carburant dans tout le pays.