Tchad : un jeune homme meurt au fond d'un puits après une bagarre à Moïssala

MANDOUL - Un jeune homme âgé de 22 ans a trouvé la mort mardi à Moïssala dans un tragique incident. Teldjim, connu sous le surnom de Yorobo, s'est retrouvé au fond d'un puits suite à une altercation avec un déséquilibré mental. Ce dernier a ramassé une brique et l'a lancé en direction de la victime. En voulant esquiver, Teldjim a trébuché, avant de chuter dans un puits.



Alerté, le maire de la ville de Moissala, accompagné de la police, s'est rendu sur les lieux du drame pour constater les faits. Le corps a été retiré et remis aux parents.



Des personnes impliquées dans la bagarre ont été arrêtées et déférées devant le procureur de la République de Moïssala.