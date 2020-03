Tchad : un journaliste de l'Observateur agressé par 4 éléments du GMIP

Le Réseau des journalistes reporters tchadiens (RJRT) a fait part mercredi de sa stupéfaction et de son indignation suite à l'agression jeudi dernier du journaliste-reporter du journal L'Observateur, Mbaïramadji Gollar, par quatre éléments du Groupement mobile d'intervention de la police (GMIP), alors qu'il revenait d'un reportage.



Le RJRT condamne avec fermeté l'agression de ce journaliste qui n'a fait qu'informer le public sur les pratiques anti-déontologies de la Police nationale que se livrent les éléments du GMIP ces derniers temps.



Yo-Hounkilam Jules Daniel, secrétaire exécutif par intérim du RJRT, demande aux autorités de protéger les journalistes-reporters dans l'exercice de leur métier.



Le directeur général de la Police nationle est interpellé afin d'user de tout son poids pour identifier ces malfrats qui ont agressé le journaliste et les traduire en justice.



Une plainte en justice contre X pour coups et blessures n'est pas exclue.