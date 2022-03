Tchad : un juge agressé et humilié par des forces de désarmement

Le juge Abakar Ibrahim Jay a été agressé et humilié par les forces de désarmement à Toukra, à l'entrée de la capitale.



Le juge était dans un bus venant du Sud du pays dans le cadre de son travail. Lors d'une fouille, il a été demandé aux passagers de descendre à des fins d'inspection. Le juge est descendu et s'est adressé aux forces de sécurité en disant : "Je suis juge et ceci est ma carte. Je suis porteur d'un permis du ministre de l'Intérieur pour porter les armes", a-t-il déclaré.



Puis un agent des forces de sécurité l'a interrompu : "Hey, nous avons déjà arrêté un ministre et nous avons pris son arme. Tu te prends pour qui ?"



Le juge a refusé de remettre son arme car la loi lui permet de la porter. Il n'a toutefois pas été épargné par les agressions et insultes. Son vêtement a été déchiré.



Le cas du juge Jay sera évoqué par les magistrats au cours d'une assemblée générale prévue lundi prochain.