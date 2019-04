Tchad : un livre fait "l'autopsie de la jeunesse en quête d'espoir"

En dépit du mal être tchadien perceptible, les ingrédients sont réunis pour cet état de fait. Il pointe tout de même une lueur d'espoir : il appartient aux jeunes, qui ont la force et l'énergie de transformer la multitude crétine de politiciens démagogues-manipulateurs, de se mettre debout et de prendre leur destin en main. Mais il doivent au préalable être transformés eux-mêmes en acteurs de développement afin que le changement soit une réalité au détour des luttes sérieuses et non stériles et assassines.



Ne le 10 avril 1993 à Beyama, Bonheur Ngon-Gor Mortorde obtient un baccalauréat A4. Il poursuivit actuellement ses études en master de Droit public fondamental à l'Université de N'djamena. Il fut président national de l'Union nationale des étudiants tchadiens de 2016 à 2017.