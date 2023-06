Tchad : un lycée de Faya sous haute surveillance pour la suite des épreuves du baccalauréat

L'objectif était de garantir la sécurité du jury du baccalauréat et d'assurer le bon déroulement des épreuves. Cette décision a été prise après le tragique suicide d'un candidat qui avait été exclu de la salle d'examen la veille.



Des véhicules du Groupement mobile d'intervention de la police (GMIP) se sont positionnés aux abords de l'établissement qui fait office de centre d'examen pour 449 candidats. De nombreux hommes en tenus ont également quadrillé les lieux.



Mardi 20 juin 2023, une triste nouvelle a bouleversé la ville de Faya, au nord du pays. Un candidat au baccalauréat de la série A4 s'est tragiquement donné la mort en se pendant avec une corde à son domicile.



Quelles sont les circonstances entourant cet acte désespéré ?



L'élève en question avait été disqualifié des épreuves après avoir été soupçonné de tricherie. Cependant, l'élève et ses proches affirment avec véhémence qu'il a été injustement accusé et qu'il n'existe aucune preuve tangible de sa culpabilité.



Les événements ont débuté lorsque un surveillant a soupçonné deux élèves d'avoir fraudé pendant une épreuve du baccalauréat. L'un des élèves a catégoriquement nié les allégations et a demandé des preuves pour étayer les accusations. L'autre élève, quant à lui, est sorti de la salle d'examen pour informer son oncle de la situation et lui a assuré qu'il n'avait pas triché.



L'oncle, prenant la situation au sérieux, a promis de démêler cette affaire. Malheureusement, il n'a pas agi rapidement, ce qui a conduit à cette tragédie. Le jeune étudiant, se sentant accablé par les accusations et le manque de soutien, a décidé de mettre fin à ses jours.



Profondément affectés par la perte de leur enfant, les parents de la victime ont décidé de porter plainte et exigent que le surveillant responsable soit arrêté pour sa supposée implication dans le décès de leur fils. En signe de protestation et d'appel à la justice, ils ont également décidé de ne pas procéder à l'inhumation de leur enfant tant que le surveillant n'aura pas été appréhendé.