Tchad : un maillot de foot pour fédérer les supporters

Le promoteur de la radio associative « Hagui », Hassan Sylla Bakari et le concepteur d'équipements sportifs El-Tchado, Abdelhadi Annadjib Youssouf ont annoncé le lancement d’un maillot et la distribution de 500 billets aux supporters tchadiens.



L'initiative vise à encourager l’équipe tchadienne de football à s’imposer face à l’équipe soudanaise, dans le cadre du tour éliminatoire préliminaire de la coupe du monde 2020.



La conception de ce maillot de couleur jaune parsemé de petits points noirs, fabriqué par l’entreprise El Tchado, traduit le sentiment de nombreux tchadiens visant à promouvoir l’amour de la patrie et l’unité à travers le sport.



Le promoteur de la radio associative « Hagui », Hassan Sylla Bakari a indiqué que la conception de ces maillots explique bien la diversité ethnique du Tchad pour prôner l’amour de la patrie à travers la promotion du sport.



La miss Tchad appelle tous les tchadiens à être présents pour encourager l’équipe Sao qui se prépare à rependre la deuxième mi-temps du match face au Soudan.



« Nous sommes là, c’est pour soutenir nos guerriers les Sao pour remporter ce match. El tchado c’est une marque de fabrication d’équipements sportifs », a expliqué son président directeur général, Abdelhadi Annadjib Youssouf.



Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence, Kalzeubet Pahimi Deubet, présent à la tribune d'honneur du match Tchad-Soudan, s'est également vêtu du maillot jaune pour soutenir l'équipe nationale.