Tchad : un manque d'hygiène dans la vente des denrées au marché de Mao

Au marché de Mao comme dans la plupart des marchés du pays, l'hygiène fait défaut dans la vente des denrées alimentaires, notamment les fruits et légumes. Les tomates, la laitue, le pain, les citrons sont exposés à même le sol, au contact de la poussière et des microbes.



Ces aliments cités sont généralement consommés sans cuisson préalable. La tomate et la laitue servent pour la préparation des salades après un simple rinçage. Ce qui peut avoir des répercussions sur la santé humaine, explique Dr. Oufalba Mounone Hervé, médecin chef de district.



Selon lui, les maladies comme la diarrhée, la fièvre thyroïde, les malades parasitaires comme l'amibiase intestinale et la chiholose sont les causes du manque d'hygiène alimentaire. De même que la viande séchée exposée à l'air libre, une pratique qui n'est pas sans dangers.



De leur côté, les vendeurs expliquent ne pas avoir assez de moyens pour acheter des table-bancs. Pour un client du marché, les autorités devraient se pencher sur la modernisation progressive des marchés en commençant par des table-bancs pour éviter l'exposition des produits par terre mais également des poubelles pour regrouper les déchets qui jonchent les lieux.



Malgré des opérations de sensibilisation menées par des associations, les commerçants ont la peau dure. Certains estiment que c'est du ressort de la mairie d'organiser le marché.