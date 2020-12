Tchad : un marché à bétail inauguré à Karmé, au Hadjer Lamis

Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Ahmat Mahamat Bachir, a inauguré dimanche le marché à bétail de Karmé, dans la province du Hadjer Lamis. Il a insisté sur une gestion transparente.



Le marché a été construit par le département ministériel, dans le cadre du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS-Tchad) sur financement de la Banque mondiale. Il est construit sur un espace de 36.000m2 avec un bâtiment de cinq bureaux, une salle de réunion, quatre hangars de repos, deux restaurants, une pharmacie vétérinaire, et une maison de gardien.



Le marché de karmé dispose d'un château d'eau, des abreuvoirs, de trois parc de stockage d'animaux, d'un incinérateur et d'un magasin d'aliment pour le bétail, précise le ministère de l'Élevage et des Productions animales.